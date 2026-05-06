Liga Federal: Martín Chapero es nuevo jugador de Estudiantes 

Martín Chapero se transformó en nuevo jugador de Estudiantes en las últimas horas para afrontar el cierre de la fase regular y los Play-Off de la Liga Federal.

El interno santafesino con pasado en Peñarol, nacido el 24 de noviembre de 2007 es considerado una de las grandes promesas del básquet argentino. Con 2,07 metros de altura y capacidad para desempeñarse como ala-pivot o pivot, Chapero aportará presencia física, intensidad y juventud al equipo conducido técnicamente por Mariano Iglesias.

A pesar de su corta edad, el juvenil ya cuenta con experiencia dentro de estructuras profesionales de primer nivel. Durante las últimas temporadas integró los planteles de Liga Nacional, Liga Próximo y competencias de desarrollo del conjunto marplatense, sumando rodaje en entrenamientos y partidos junto al equipo profesional.

En la última edición de la Liga Próximo mostró muy buenos números defendiendo la camiseta de Peñarol. El interno disputó 22 partidos y promedió 9.3 puntos, 7.1 rebotes y 1.2 tapas por encuentro, consolidándose como una de las principales apariciones juveniles de la competencia. Además, registró destacadas actuaciones individuales, entre ellas un partido ante Quimsa donde terminó con 12 puntos, 17 rebotes y 2 tapas.Chapero también integró la

Selección Argentina U17 que disputó el Mundial FIBA 2024, torneo internacional en el que sumó experiencia frente a las mejores selecciones del mundo y continuó consolidando su crecimiento dentro del básquet nacional.

Además, durante 2024 fue seleccionado para participar del prestigioso campus “Basketball Without Borders Americas”, organizado por la NBA y FIBA en San Pablo, Brasil. Allí compartió entrenamientos y actividades junto a algunos de los mejores talentos juveniles del continente bajo la supervisión de entrenadores, scouts y figuras vinculadas a franquicias NBA, continuando así con su desarrollo dentro de programas internacionales de élite.

Chapero, también pertenece a una familia ligada al alto rendimiento dentro del básquet argentino, ya que es hermano de Tomás Chapero, actual jugador de Capitanes de Ciudad de México en la NBA G-League de Estados Unidos y con trayectoria en selecciones nacionales.

El juvenil ya se encuentra en Olavarría y tendrá su debut oficial nada menos que en el Clásico de la Ciudad, cuando Estudiantes reciba este jueves a Racing en el Maxigimnasio por una nueva fecha de la Liga Federal.

Fuente: prensa CAE