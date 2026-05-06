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 - 6 de Mayo de 2026 | 14:41

Nueva Marcha Federal Universitaria por el financiamiento

Será el martes 12 con punto de encuentro en el CCU, ubicado en San Martín 1955. El lunes previo habrá una conferencia de prensa en el Complejo Universitario sobre Av. Del Valle.

Las universidades nacionales continúan con el reclamo frente al Gobierno Nacional, exigiendo la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Defendemos a la universidad pública y la democracia en las calles de todo el país”, apunta el comunicado. 

La movilización será la próxima semana, en cada sede de la Unicen, docentes, nodocentes y estudiantes marcharan “por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional y convocamos a toda la ciudadanía a acompañarnos”.

“Seguimos con el plan de lucha, porque defender la educación y la ciencia es defender la democracia y la soberanía”, expresaron.

En Olavarría, el cronograma comenzará el lunes 11 con una conferencia de Prensa en el Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario a las 13.

El martes desde las 15 habrá pintada de carteles y banderas en el Centro Cultural Universitario ubicado San Martín 1955. El mismo punto será el elegido para realizar la concentración e iniciar a las 17 una nueva Marcha Federal Universitaria. 

Partirá desde el CCU y tendrá como destino final el Paseo Jesús Mendía en el centro de la ciudad.

 

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