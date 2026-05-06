Nueva Marcha Federal Universitaria por el financiamiento

Las universidades nacionales continúan con el reclamo frente al Gobierno Nacional, exigiendo la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Defendemos a la universidad pública y la democracia en las calles de todo el país”, apunta el comunicado.

La movilización será la próxima semana, en cada sede de la Unicen, docentes, nodocentes y estudiantes marcharan “por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional y convocamos a toda la ciudadanía a acompañarnos”.

“Seguimos con el plan de lucha, porque defender la educación y la ciencia es defender la democracia y la soberanía”, expresaron.

En Olavarría, el cronograma comenzará el lunes 11 con una conferencia de Prensa en el Edificio de Aulas Comunes, Complejo Universitario a las 13.

El martes desde las 15 habrá pintada de carteles y banderas en el Centro Cultural Universitario ubicado San Martín 1955. El mismo punto será el elegido para realizar la concentración e iniciar a las 17 una nueva Marcha Federal Universitaria.

Partirá desde el CCU y tendrá como destino final el Paseo Jesús Mendía en el centro de la ciudad.