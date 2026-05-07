Arboles caídos, carteles volados y calles anegadas en Mar del Plata

El diluvio caído en Mar del Plata dejó como saldo hasta este miércoles a la tarde árboles caídos, carteles volados, calles anegadas y postes de luz derribados, aunque desde Defensa Civil (DC) no reportaron evacuados ni “llamados sociales” y se mantienen vigentes los alertas meteorológicos amarillo y naranja emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Municipio resolvió no suspender las clases para este jueves cuando se esperan chaparrones durante la mayor parte de la jornada. Si bien las primeras gotas comenzaron a caer pasado el mediodía de este miércoles en determinados sectores de la ciudad, la copiosa lluvia se hizo presente desde media tarde, iniciando el proceso de ciclogénesis pronosticado.

La intensidad del avance del agua fue variable de acuerdo a los barrios, aunque se mantuvo persistente, lo que generó un aviso desde la municipalidad local pidiendo que no se salga a la calle a menos que sea extremadamente necesario.

Desde Defensa Civil informaron que hubo “árboles y postes de luz caídos, calles anegadas y un cartel volado en Luro y 180“. Además, al tratarse de una tormenta, hubo intensa actividad eléctrica como rayos y relámpagos. Incluso, barrios como el Puerto o zonas del microcentro mostraron calles anegadas, como la esquina de Rawson y 20 de Septiembre.

El alerta amarillo emitido por el SMN para la tarde de este miércoles viró a naranja para el horario nocturno debido a la virulencia tanto de la caída de agua como de las ráfagas de viento, con el consecuente descenso de la temperatura. Con la primera parte de la jornada húmeda y nublada, la máxima de ayer fue de 18,5°. (Con Información de La Capital)