Rugby: importante presencia local en el Encuentro Intercentro

En las instalaciones del Club Indios de Bolívar, la UROBA organizó un Encuentro para definir el selectivo de la Zona Centro y Estudiantes aportó 13 jugadores.

La jornada que reunió a 121 jugadores de diferentes categorías Juveniles y donde se disputaron distintos encuentros entre zonas, en un formato que promueve la competencia, tuvo amplia presencia “albinegra”.

Félix Derdoy, Donatto Di Julio, Facundo Pallone, Nicolás Moris, Valentino Ramallo, Felipe Montini, Agustín Díaz, Joaquín Ordoñez Amarelle, Juan Bautista Escudero, Tiziano Castagnino, Juan Ignacio Martín Castillo, Martín Comes y Thiago Capponi fueron los convocados.

Fuente: prensa CAE