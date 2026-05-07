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 - 7 de Mayo de 2026 | 20:07

Chingotto y Galán, con lo justo, en el estreno en Asunción

Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron este jueves en el Asunción P2 y fue con ajustada victoria.

El circuito de Premier Pádel sigue adelante con la competencia en Paraguay y en la continuidad del cuadro principal, fue el debut para la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron en los Octavos de Final en tierras guaranís y fue con ajustada victoria ante Íñigo Jofre y David Gala Sánchez.

 

Fue 7/6 y 6/4 en 1 hora y 38 minutos en la pista central del Complejo Olímpico Paraguayo para avanzar de ronda.

 

La “Chingalán” volverá a salir a pista en el transcurso del viernes donde enfrentará a Juan Tello y Maximiliano Arce Simo que ganaron su llave en tres sets para acceder a los Cuartos de Final.

 

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