Chingotto y Galán, con lo justo, en el estreno en Asunción

El circuito de Premier Pádel sigue adelante con la competencia en Paraguay y en la continuidad del cuadro principal, fue el debut para la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron en los Octavos de Final en tierras guaranís y fue con ajustada victoria ante Íñigo Jofre y David Gala Sánchez.

Fue 7/6 y 6/4 en 1 hora y 38 minutos en la pista central del Complejo Olímpico Paraguayo para avanzar de ronda.

La “Chingalán” volverá a salir a pista en el transcurso del viernes donde enfrentará a Juan Tello y Maximiliano Arce Simo que ganaron su llave en tres sets para acceder a los Cuartos de Final.