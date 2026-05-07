El taekwondo olavarriense con marcada presencia en la agenda

Lapeu Seutial fue protagonista en la Copa APAT disputada en un escenario olavarriense y la Academia de Taekwon-do Olavarría sumó experiencia en Paraguay y celebró un nuevo ascenso de Dan.

El taekwondo de Olavarría atravesó días de intensa actividad y grandes resultados tanto a nivel local como internacional, con destacadas actuaciones de la Escuela de Taekwondo Lapeu Seutial en la Copa APAT Olavarría y de la Academia de Taekwon-do Olavarría en una jornada de capacitación desarrollada en Asunción.

En el plano local, Lapeu Seutial fue una de las grandes protagonistas de la Copa APAT, certamen que se realizó el pasado 1° de mayo en el Club de Pesca Loma Negra.

La delegación estuvo encabezada por la Sabonim Karina Taborda (VI Dan) y el Sabonim Diego Soria (IV Dan), quienes guiaron a un numeroso grupo de competidores que volvió a destacarse en el medallero.

Entre los resultados sobresalientes, Diego Soria logró el primer puesto en lucha, Uriel Resentera obtuvo el segundo lugar en la misma disciplina y también se destacó Verónica Lucero por su aporte técnico al equipo. Olivia Icazatti y de Agustín Martínez vivieron un momento más que especial en su primera competencia oficial y recibieron mención.

En categorías formativas, Isabella Roldan logró el primer puesto tanto en Forma como en Lucha, al igual que Enzo Ojeda y Amanda Arramo. Además, también lograron subir al podio Bastian Pistacholi, Maia Garzilaso, Homero Lolli, Octavio Aguero, Facundo Trumpio, Bastian Martinez y Abril Aizcorbe.

Por otra parte, la Academia de Taekwon-do Olavarría viajó a Asunción para participar de una jornada de capacitación que incluyó actividad deportiva, Curso de UMPIRE y Examen de Danes.

La delegación estuvo liderada por el Máster Mauna (VII Dan), mientras que la actividad fue organizada por el Comité Técnico de ACAST. El examen fue presidido por el Senior Máster Demarchi (VIII Dan).

El hecho más destacado para la representación olavarriense fue el ascenso de Agustín Carrizo, quien aprobó un exigente examen y alcanzó el grado de II Dan.

También participaron Martín Elia, Damián Larin, Evangelina Mac William, Juan Rodríguez, Uma Espil, Ayrton Salvador y Cristián Bonifacio.