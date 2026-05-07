Cantera Galasur, es una empresa minera con más de 40 años en Olavarría. Da empleo a 100 personas y está afrontando un presente por demás complejo, en línea con la crisis del sector.

Su titular, Jorge Laurito, habló con la prensa este jueves antes de entrar al CCO, donde Municipio, Provincia y empresas mantuvieron una reunión en el marco del Día de la Minería.

“Represento a una empresa que ya tiene más de 40 años en Olavarría. Nosotros somos productores mineros, nos dedicamos a la producción de piedra partida para la construcción. Proveedores de empresas contratistas, proveedores del Estado, de corralones” expuso Laurito, para graficar la importancia de la firma en el sector.

Con sinceridad y preocupación manifestó que “hoy pasamos uno de los momentos más críticos de nuestra actividad” y explicó que “nuestra caída en la demanda impacta más o menos el 40% de nuestra capacidad instalada”.

“Acabamos de llevar adelante una reducción de horarios de nuestro personal” confesó Laurito sobre la medida que debió tomar la empresa esta mañana.

“Esperábamos unas muestras de reactivación en el primer trimestre, sobre todo marzo-abril. Vimos que eso lamentablemente no ocurrió. No podemos seguir al mismo ritmo” lamentó.

“Tenemos la incertidumbre que debe tener todo el mundo, no saber qué va a pasar, cuándo va a retomar la actividad, la construcción creo que pasa por uno de sus peores momentos. La verdad que no sabemos qué va a pasar, estamos esperando, mientras tanto nos achicamos y esperamos que esto mejore pronto por el bien de todos, por el bien de las empresas, por el bien de las personas que trabajan con nosotros” concluyó el referente de la cantera.