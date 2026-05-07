Rige una alerta amarilla por fuertes vientos para la Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para Olavarría y otras ciudades de la región una alerta amarilla por fuertes vientos, con vigencia desde la tarde de este jueves hasta la noche del viernes.

Según el organismo nacional, el área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Por el lado de las precipitaciones, no se descartan lluvias durante lo que resta de la jornada de hoy hasta la madrugada del viernes inclusive.