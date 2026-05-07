El “Bata” con actividad en su cancha y presencia en una concentración nacional

El hockey del Club Estudiantes aprovechó, y de que forma, el fin de semana largo ya que albergó un encuentro de categorías infantiles y fue local en las competencias de la Federación Tandilense de Hockey.

El hockey “albinegro” volvió a decir presente en una importante instancia de desarrollo nacional ya que siete representantes de la entidad participaron de la segunda concentración regional 2026 en el marco del Plan Nacional Integral de detección de talentos impulsado por la Confederación Argentina de Hockey.

La actividad se desarrolló en la ciudad de Bahía Blanca y reunió a destacados deportistas de distintos puntos de la región, formando parte del programa de seguimiento y proyección de jóvenes talentos a nivel nacional.

Por el lado de Estudiantes, la representante en la categoría Sub16 Damas fue Ignacia Arouxet y en Caballeros, los representantes del “Bata” fueron Tomás Pistasoli, Ignacio Ruíz y Francisco Amoroso en Sub16, mientras que Lucio Scarafiocca, Jordi Brown y Matteo Verucchi participaron en la categoría Sub19.

Ya llegando al fin de semana, la cancha sintética recibió a UNCAS de Tandil en la categoría Damas y a Remo de Azul en distintas categorías masculinas.

Previamente, la actividad formativa tuvo su espacio el pasado viernes, con la realización de un Encuentro Infantil para las categorías Sub6 a Sub12, en Damas y Caballeros. El “Bata” fue anfitrión de Chacarita de Azul y Ferroviario de Hinojo.

Los resultados:

Damas:

Sub14:

CAE 0 – 4 UNCAS

Sub16:

CAE 0 – 1 UNCAS

Sub19:

CAE 1 (Juana Ripoll) – 0 UNCAS

Primera:

CAE 0 – 5 UNCAS

Caballeros:

Primera

CAE 4 (Francisco Zyla -2-, Nicolás Pane y Claudio Alcaza) – 2 Remo

Fuente: Prensa CAE