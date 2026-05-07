“Llevamos un poco de alegría al corazón y al alma”

Rodrigo es colombiano de Cali, Aya argentina de Trenque Lauquen. Llegaron este jueves a media mañana y revolucionaron con su música el cruce en el semáforo de Rivadavia y Colón.

“Soy artista independiente desde los 12 años, compositor de rap, conciencia, rap realista, reggae jamaiquino, ragamuffin combativo. Llevo 10 años viajando por el mundo, compartiendo con mi compañera que es argentina. Ella tiene 20 años con el saxofón y es una gran instrumentista” se presentó en el instante que la luz del semáforo de Colón, en dirección este, se puso en verde.

“Somos artistas de calle y lo nuestro no es un delito. Que en la Argentina esté reconocido como un patrimonio cultural es un avance bastante grande y agradecemos a las autoridades que hicieron tomar conciencia de alguna manera para que nosotros podamos seguir llevando nuestro arte y nuestra cultura con amor, respeto y humildad” valoró Rodrigo.

El corto tiempo en este cruce no fue impedimento para recibir una denuncia absurda. “Una señora nos denunció. Somos todos seres humanos, más allá de que seamos colombianos, venezolanos, brasileños, negros, cholos, gringos, morochitos o de ojos azules y simplemente procuramos la oportunidad para poder subsistir” dijo.

La respuesta de la policía estuvo a la altura: “Con toda la amabilidad del mundo y todo el respeto vinieron a pedirnos disculpas y perdón, diciendo que en realidad era ella la que molestaba”.

“Estamos en un horario accesible, en el que las personas salen a la calle pensando en sus problemas cotidianos y -aunque sea por unos segundos- nosotros en un semáforo les llevamos un poco de alegría a su corazón y su alma” agregó.

“Simplemente hacemos música y nadie tiene la obligación de darnos nada” sostuvo Rodrigo, muy locuaz, muy simpático.

Interpretan a pedido o por elección propia todos los estilos. “Hacemos toda clase de música, desde el tango hasta la bossa nova, algo de jazz, una chacarera, desde una cumbia hasta una salsa, cuarteto o música disco de la época dorada de los 90, los 80 y los 70, que marcaron una época en el mundo” sumó.

Han llevado ambos su música tanto a las calles de las ciudades grandes, medianas o pequeñas como a pueblitos en el medio de la selva centroamericana. “Allí nos abrazaban y unos nos decían que nunca en su vida habían visto estos instrumentos, otros que jamás hubiesen podido escuchar un concierto en vivo sino a través de nuestro arte callejero” comentó.

Aya y Rodrigo no están solos a Olavarría, llegaron en su FIAT 147 cargadísimo, con tres perros y un loro. Y toda su música.