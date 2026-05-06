La “Tandil Adventure” pasó con atletas locales y podios

La “Tandil Adventure” organizada por Grupo Safe completó su 17° edición en inmediaciones del complejo de Cabañas “Rocas Descanso” y los diferentes grupos de entrenamiento de Olavarría dijeron presentes.

La tradicional prueba por las sierras tandilenses ofreció cuatro modalidades de distancia durante los días del fin de semana y en todas hubo podios locales. Se destacaron Diego Díaz que fue segundo de la general en los 35 kilómetros divididos en dos días -15+20K-, Mauricio Olivera que fue el ganador de los 20K y Carolina Bustos que finalizó quinta en la distancia menor.

Fueron alrededor de cuarenta deportistas de la Ciudad que lograron destacadas actuaciones.

Los resultados:

15+20K

Damas:

13° Yesica González con 4:28:37 (2° en categoría)

14° Karina Sáenz (5° en categoría)

Caballeros:

2° Diego Díaz con 2:38:45 (1° en categoría)

47° Miguel Genco

51° Emiliano Alderete

10+10K

Damas:

7° Valeria Yungblut con 2:13:46 (1° en categoría)

11° Martina Genco (4° en categoría)

69° Silvia Sequeira

Caballeros:

12° German Salomón con 1:51:54 (4° en categoría)

27° Miqueas Falbo Dirazar

33° Pablo Izzi

40° Martín Falbo

42° Ángel Saunno

54° Eduardo Zabala

58° Federico Samatan

20K

Damas:

9° Lucrecia Lucera con 2:10:18 (4° en categoría)

23° Justina Blanco Fernández

42° Patricia Mendoza

65° María Ester Díaz

66° Luciana Machado

Caballeros:

1° Mauricio Olivera con 1:33:09

6° Mateo Olivera (3° en categoría)

17° Juan Núñez (3° en categoría)

26° Juan Citati

30° Agustín Carlisi

37° Viera Ricardo (4° en categoría)

42° Sergio Mondini

52° Luciano Protti Cosenza

10K

Damas:

5° Carolina Bustos con 1:03:16 (1° en categoría)

15° Silvia Ramírez (5° en categoría)

43° Sofia Alberdi

56° Marisa Fernández

62° Cecilia Cardone

65° Melina Gau

Caballeros:

6° Mauro Olivera con 55:20 (4° en categoría)

14° Juan Chingolani

43° Ariel Schamberger