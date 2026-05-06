La “Tandil Adventure” pasó con atletas locales y podios

La “Tandil Adventure” organizada por Grupo Safe completó su 17° edición en inmediaciones del complejo de Cabañas “Rocas Descanso” y los diferentes grupos de entrenamiento de Olavarría dijeron presentes.
La tradicional prueba por las sierras tandilenses ofreció cuatro modalidades de distancia durante los días del fin de semana y en todas hubo podios locales. Se destacaron Diego Díaz que fue segundo de la general en los 35 kilómetros divididos en dos días -15+20K-, Mauricio Olivera que fue el ganador de los 20K y Carolina Bustos que finalizó quinta en la distancia menor.
Fueron alrededor de cuarenta deportistas de la Ciudad que lograron destacadas actuaciones.
Los resultados:
15+20K
Damas:
13° Yesica González con 4:28:37 (2° en categoría)
14° Karina Sáenz (5° en categoría)
Caballeros:
2° Diego Díaz con 2:38:45 (1° en categoría)
47° Miguel Genco
51° Emiliano Alderete
10+10K
Damas:
7° Valeria Yungblut con 2:13:46 (1° en categoría)
11° Martina Genco (4° en categoría)
69° Silvia Sequeira
Caballeros:
12° German Salomón con 1:51:54 (4° en categoría)
27° Miqueas Falbo Dirazar
33° Pablo Izzi
40° Martín Falbo
42° Ángel Saunno
54° Eduardo Zabala
58° Federico Samatan
20K
Damas:
9° Lucrecia Lucera con 2:10:18 (4° en categoría)
23° Justina Blanco Fernández
42° Patricia Mendoza
65° María Ester Díaz
66° Luciana Machado
Caballeros:
1° Mauricio Olivera con 1:33:09
6° Mateo Olivera (3° en categoría)
17° Juan Núñez (3° en categoría)
26° Juan Citati
30° Agustín Carlisi
37° Viera Ricardo (4° en categoría)
42° Sergio Mondini
52° Luciano Protti Cosenza
10K
Damas:
5° Carolina Bustos con 1:03:16 (1° en categoría)
15° Silvia Ramírez (5° en categoría)
43° Sofia Alberdi
56° Marisa Fernández
62° Cecilia Cardone
65° Melina Gau
Caballeros:
6° Mauro Olivera con 55:20 (4° en categoría)
14° Juan Chingolani
43° Ariel Schamberger