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 - 6 de Mayo de 2026 | 21:15

Nehuén Erripa correrá dos importantes pruebas en Brasil 

Nehuén Erripa atraviesa una nueva experiencia internacional ya que fue confirmado como integrante del equipo nacional que disputará la Vuelta Ciclística de San Pablo y luego el Desafío de Las Américas.

El ciclista olavarriense forma parte del equipo de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta que representará al país en dos competencias de relevancia en el calendario sudamericano.

 

Erripa iniciará su participación en la gira sudamericana con la 11ª edición del Tour de Brasil – Vuelta Ciclística de San Pablo, certamen que contempla cinco etapas entre Tres Fronteras y Araraquara, con un recorrido total cercano a los 654 kilómetros.

 

El olavarriense integra la nómina de corredores convocados por el equipo argentino junto a Mauro Domínguez, Santiago Gruñeiro, Ignacio Villanueva y Sebastián Cianci, bajo la conducción de Omar Contreras, encargado de dirigir al plantel en territorio brasileño.

 

Una vez finalizada la Vuelta Ciclística de San Pablo, el Team FACPyR completará su gira internacional con el Desafío de Las Américas.

 

Ambas competencias, que forma parten del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), cuenta con la participación de equipos de Brasil, Chile, Colombia y Argentina, lo que eleva el nivel de exigencia para todos los competidores y suman puntos para el ranking.

 

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