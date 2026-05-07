Por los últimos lugares: confirmación para el cierre del Torneo Interligas

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida disputará la última fecha de la Fase Regular con horarios unificados en varias de las canchas.

El próximo domingo, en forma completa y con horarios unificados en algunos casos teniendo en cuenta la definición, se jugará la quinta y última fecha de la primera fase de Unión Deportiva Regional.

Se trata en sí de la novena jornada para cada una de las zonas, pero la quinta en cuanto al fixture ya que la misma fue suspendida en su momento debido a las condiciones climáticas adversas.

La programación tendrá vital importancia ya que se conocerán los cuatro equipos faltantes de cara a los Play-Off y de los representantes locales, San Martín y Embajadores buscarán su boleto.

La programación:

Zona A

15:15 hs.: Loma Negra vs. Colonias y Cerros

15:30 hs.: Alumni Azuleño vs. Espigas

15:30 hs.: Cemento Armado vs. Independiente

15:30 hs.: Boca vs. Balonpié

Zona B

15:00 hs.: Hinojo vs. Racing

15:00 hs.: Jorge Newbery vs. Sportivo Piazza

15:00 hs.: Barracas vs. Vélez

15:00 hs.: Juventud vs. San Martín

Zona C

15:00 hs.: Sierra Chica vs. Ferro

15:30 hs.: Urdampilleta vs. El Fortín

15:30 hs.: Bancario vs. Ingeniero

15:30 hs.: Casariego vs. Lilán

Zona D

11:00 hs.: Empleados vs. Municipales

15:00 hs.: Racing (L) vs. Platense

15:00 hs.: Embajadores vs. Bull Dog

15:30 hs.: Estudiantes vs. Pirovano