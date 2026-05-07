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 - 7 de Mayo de 2026 | 15:02

Por los últimos lugares: confirmación para el cierre del Torneo Interligas

El Torneo Unión Regional Deportiva tendrá un domingo cargado de acción en toda la Región ya que varios equipos buscarán los cuatro lugares aún pendientes en los Play-Off. 

Foto: Archivo

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida disputará la última fecha de la Fase Regular con horarios unificados en varias de las canchas.

 

El próximo domingo, en forma completa y con horarios unificados en algunos casos teniendo en cuenta la definición, se jugará la quinta y última fecha de la primera fase de Unión Deportiva Regional.

 

Se trata en sí de la novena jornada para cada una de las zonas, pero la quinta en cuanto al fixture ya que la misma fue suspendida en su momento debido a las condiciones climáticas adversas.

 

La programación tendrá vital importancia ya que se conocerán los cuatro equipos faltantes de cara a los Play-Off y de los representantes locales, San Martín y Embajadores buscarán su boleto.

 

La programación:

Zona A

15:15 hs.: Loma Negra vs. Colonias y Cerros

15:30 hs.: Alumni Azuleño vs. Espigas 

15:30 hs.:  Cemento Armado vs. Independiente 

15:30 hs.: Boca vs. Balonpié 

 

Zona B

15:00 hs.: Hinojo vs. Racing 

15:00 hs.: Jorge Newbery vs. Sportivo Piazza 

15:00 hs.: Barracas vs. Vélez 

15:00 hs.: Juventud vs. San Martín 

 

 

Zona C

15:00 hs.: Sierra Chica vs. Ferro 

15:30 hs.: Urdampilleta vs. El Fortín

15:30 hs.: Bancario vs. Ingeniero

15:30 hs.: Casariego vs. Lilán 

 

Zona D

11:00 hs.: Empleados vs. Municipales

15:00 hs.: Racing (L) vs. Platense 

15:00 hs.: Embajadores vs. Bull Dog 

15:30 hs.: Estudiantes vs. Pirovano 

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