Liga Federal: Estudiantes y Racing, otra vez cara a cara

La tercera categoría del básquet nacional volverá a tener acción en la Conferencia Sudeste A y será nada más ni nada menos que con el “Clásico de la Ciudad”.

Estudiantes recibirá a Racing en el Maxigimnasio desde las 21:00 del jueves en lo que será el tercer cruce entre ambos equipos en la actual temporada. Hasta el momento, el historial reciente muestra paridad absoluta ya que cada equipo logró imponerse cuando jugó en condición de local.

El clásico tendrá un condimento extra en la tabla de posiciones. Ambos equipos presentan récords muy similares y necesitan sumar para tomar aire en la parte baja de las posiciones pensando en el cierre de la Fase Regular.

El equipo anfitrión llega en un momento más complejo tras acumular dos derrotas consecutivas, pero con el anuncio reciente de la incorporación de una de las grandes promesas del básquet nacional y el “Chaira”, llega tras ganar agónicamente y de una semana de trabajo para recuperar físicamente a los basquetbolistas.

En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero que espera nuevamente un alto grado de convocatoria, los árbitros del partido serán Eduardo Ferreyra de Bahía Blanca y Alejandro Vizcaíno de Punta Alta.