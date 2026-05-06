La comunidad de Muñoz pide la reapertura de su jardín

La comunidad de Muñoz, el sitio rural ubicado casi a 50 kilómetros del casco urbano del partido de Olavarría y en los límites con el partido de Laprida, está movilizada para recuperar su jardín de infantes.

La movida tiene como vocera a Luciana Zibecchi, mamá de uno de un pequeño en edad preescolar y miembro de una familia muy ligada a la vida social y deportiva de este paraje rural.

“Estamos desde 2023 tratando de reabrir el jardín, porque en su momento hubo jardín de infantes en Muñoz. Ahora contamos con cerca de 10 niños de dos, tres y cuatro años para concurrir al preescolar, lo más cerca que tenemos está a 50 kilómetros ida y vuelta y es imposible para nosotros, por el gasto, por el tiempo que implica estar fuera de casa y con la posibilidad de tener uno acá abierto” planteó.

Luciana valoró que el espacio físico para albergar a los pequeños está en condiciones, dentro de la Escuela del paraje y reveló que “está presentado el proyecto de apertura y de traslado. Fue aprobado en su momento, vinieron, arreglaron la salita, pusieron calefactor, la pintaron, arreglaron el baño y noviembre del año pasado se cayó el proyecto y no sabemos por qué”.

Transcurrido el receso estival la comunidad retomó el tema el pasado mes de febrero y se hicieron consultas en el Conejo Escolar.

“La última comunicación que tuve fue con Julio Benítez (Jefe Distrital de Educación), que supuestamente es el encargado de esto y me comentó que en La Plata está el proyecto aprobado. Eso fue el 24 de marzo, me anticipó que en la semana siguiente tenía que llegar la respuesta acá y aún la estamos esperando” señaló.

Luciana añadió que la inquietud es comunitaria, “porque detrás de esto están los vecinos y un montón de productores que lo necesitan porque cuando traen gente a trabajar al campo es imprescindible que haya un jardín en la zona, sino no quieren venir. Hicimos una carta, que se la presentamos a Maxi Wesner, a Julio Benítez, a Marta Casanella, a Florencia Cervino y la mandamos a una diputada, a una ministra y aún no tenemos respuesta”.

En el mismo sentido, comentó el 24 de abril se presentó esta carta, que tiene más de 50 firmas de la comunidad de Muñoz y los alrededores.

“La presentación tiene todo lo que se ha hecho en estos tres años, las fotocopias de los nenes que están para jardín y no son nenes de tránsito, sino que están acá desde que nacieron. El que más lejos vive no creo que esté a 10 kilómetros de Muñoz. Es más, algunos papás son ex alumnos de la escuela y yo fui a este jardín” enfatizó Luciana.