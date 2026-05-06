Olavarrienses protagonizaron un siniestro vial en la Ruta 3: una mujer herida

Un impactante siniestro vial se registró este martes pasadas las 19:30 sobre la Ruta Nacional 3, kilómetro 390, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Benito Juárez.

Allí un camión jaula y una camioneta ocupada por dos olavarrienses protagonizaron una colisión que, pese a su magnitud, no dejó víctimas de gravedad.

Por causas que aún son materia de investigación, un camión Ford Cargo conducido por Carlos Abel Banegas de Benito Juárez -quien viajaba en dirección a esa ciudad- impactó contra una camioneta Chevrolet S10 que lo hacía en sentido contrario. En el rodado menor viajaban Juan Ramon Sabio y Silvia Sandoval, oriundos de Olavarría.

Medios locales precisaron que Sandoval fue llevada de manera preventiva al Hospital "Eva Perón" para su evaluación médica debido a un traumatismo y dolor en el pecho, aunque luego se dispuso su traslado al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” de nuestra ciudad, donde permanece internada.

Se constató que presentaba heridas de consideración, aunque en ningún momento perdió el conocimiento.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal y dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Benito Juárez, llevando adelante tareas de asistencia, prevención y ordenamiento del tránsito.

En el hecho interviene el Poder Judicial desde la Ayudantía Fiscal de Benito Juárez. (Con información de El Fénix Digital y El Mirador Noticias)