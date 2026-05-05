Rige una alerta naranja para este miércoles en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes en horas de la tarde una alerta naranja en buena parte de la provincia de Buenos Aires para la jornada del miércoles.

Según este reporte, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que podrían ser superados en forma localizada.