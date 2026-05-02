El joven que chocó en Hinojo está con pronóstico reservado

Este sábado por la mañana un joven de 29 años fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal tras colisionar con su Fiat 147 contra un acoplado que se encontraba estacionado. Ocurrió en la localidad de Hinojo, en la intersección de las calles Uber y Spinetto.

El conductor, identificado como Nahuel Averasturi, se encuentra con pronóstico reservado internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Municipal luego de atravesar una cirugía.

Según el reporte oficial de la Policía, por causas que se desconocen, el joven impactó violentamente contra la parte trasera del acoplado y terminó a un costado del camino.

Por la deformación del Fiat 147, Bomberos del destacamento de la localidad tuvieron que rescatar al joven del interior del vehículo. La Policía Científica trabajó en el sector para establecer las causas del hecho. Interviene la UFI N°10 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.