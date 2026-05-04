Caso Sofía Vicente: la Justicia negó suspender el juicio a González

En el marco de la causa por el femicidio de Sofía Vicente, la Justicia resolvió rechazar el pedido de la defensa de Diego Ezequiel González para suspender el proceso judicial, y dispuso la continuidad del juicio con medidas específicas de apoyo para el imputado.

La solicitud había sido presentada por la defensora oficial, María Laura Serradell, quien argumentó que su asistido enfrenta severas barreras comunicativas y de comprensión debido a un retraso madurativo.

Según planteó, estas limitaciones afectan su capacidad para ubicarse en tiempo y espacio, recordar hechos y construir un relato coherente, lo que pondría en riesgo su derecho a un juicio justo.

En ese sentido, la defensa advirtió que avanzar sin ajustes adecuados podría derivar en la nulidad del proceso por vulnerar garantías fundamentales como la igualdad ante la ley, la accesibilidad y el debido proceso.

Sin embargo, el tribunal consideró improcedente el planteo y rechazó el recurso de apelación. La decisión se basó en los peritajes psicológicos y psiquiátricos incorporados al expediente, que concluyeron que González posee una comprensión básica de los hechos y del proceso judicial, lo que habilita la continuidad del juicio.

No obstante, los jueces ordenaron la implementación de medidas de adaptabilidad para garantizar su participación efectiva. Entre ellas, la designación de un psicólogo facilitador que lo asistirá durante el debate oral, con el objetivo de traducir el lenguaje técnico y facilitar su comprensión de las instancias judiciales.

La resolución también remite a estándares de acceso a la justicia para personas con discapacidad, que contemplan ajustes razonables en este tipo de situaciones.

De este modo, el proceso avanzará hacia el juicio oral, previsto tentativamente para 2026.

Un caso que conmocionó a la comunidad

El crimen de Sofía Vicente, de 22 años, generó una fuerte conmoción social. La joven fue hallada sin vida el 9 de marzo de 2023, tras varios días de búsqueda, en un campo ubicado en las inmediaciones de Avenida del Valle y Ruta 60. Había sido vista por última vez durante el Festival de Doma y Folclore en el predio de la Sociedad Rural.

La investigación determinó que la víctima recibió un disparo en la nuca y fue ahorcada. Su cuerpo presentaba signos de haber sido atado y sus prendas parcialmente quemadas.

Por el hecho permanecen detenidos González, señalado como autor material, y Pablo Martín Olalde, acusado como partícipe necesario. Ambos enfrentan la posibilidad de una condena a prisión perpetua.