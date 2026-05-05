La empresa Loma Negra subastará propiedades en Sierras Bayas

La empresa Loma Negra llevará adelante una nueva venta de activos inmobiliarios mediante la modalidad de cierre de ofertas en dos de sus tradicionales emplazamientos fabriles, que estará a cargo de la firma Monasterio - Tattersall.

En total se subastarán 23 viviendas, de las cuales 10 están ubicadas en Sierras Bayas y las 13 restantes en Villa Cacique, partido de Benito Juárez. En la Villa Obrera la fábrica dejó de producir cal y cemento hace varios años y hoy desde su imponencia mira al pueblo con sus chimeneas apagadas.

Un caso de similares características sucedió con Barker, una localidad con 600 habitantes que fue creciendo a lo largo del siglo pasado a la par de la producción minera.

La iniciativa que se conoció a través del portal de Monasterio - Tattersall forma parte de un proceso de reorganización de activos de la compañía.

En el caso de Villa Cacique, se trata de la segunda oportunidad en la que se venden viviendas que pertenecían a la empresa. En una instancia anterior, realizada años atrás, se había dado prioridad a empleados de la firma interesados en adquirirlas. En esta ocasión esa condición fue eliminada y la convocatoria se encuentra abierta a la comunidad en general.

Los interesados pueden acceder a un catálogo completo que incluye fotos, videos, detalles de cada propiedad y los requisitos necesarios para participar de la subasta.

La presentación de ofertas estará habilitada desde el 18 de mayo de 2026 a la 1:00 hasta el 20 de mayo de 2026 a las 13:00. Como condición, cada interesado podrá resultar adjudicatario de un solo inmueble.

En cuanto a los valores, algunas de las propiedades parten de precios base de U$S 28.500, U$S 37.000 y U$S 48.000, lo que representa una oportunidad atractiva dentro del mercado inmobiliario actual.