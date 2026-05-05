“Mío”, el nuevo chatbot del Municipio para gestión de trámites y turnos

El Municipio de Olavarría cuenta con una nueva plataforma digital y accesible para llevar adelante trámites desde el teléfono celular o dispositivos móviles.

Un nuevo canal que fue desarrollado desde la Dirección de Planificación Estratégica, con el objetivo de integrar en un solo lugar la gestión de turnos, consultas, reclamos y trámites que son brindados desde la comuna.

Se trata de “MÍO”, el chatbot al que ya se puede tener acceso agendando el número 2284 22-9029 o ingresando en la página web del Municipio, en el banner de la parte superior del sitio o también en la parte inferior derecha la imagen del nuevo asistente virtual.

Mediante un clic el usuario será redireccionado a la aplicación WhatsApp, donde un menú interactivo e intuitivo permitirá dar respuesta a las inquietudes.

Solicitud de turnos del Hospital Municipal, gestión de trámites ante la Dirección de Habilitaciones, Licencias de Conducir, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Tasas y Deudas, además de consultas en materia Turismo, Deportes y Ambiente son algunos de los servicios que facilita “Mío”.

Carolina Planes, directora de Planificación Estratégica, explicó que se trata de la ampliación del servicio que hasta esta semana se utilizaba únicamente para la solicitud de turnos médicos. “Para quienes ya lo están usando, es el mismo número, pero ahora también van a poder consultar distintos trámites, no solo limitados a cuestiones de salud, sino a otros servicios y programas que tiene la Municipalidad”, explicó.

“Lo que buscamos es facilitarle a la comunidad la gestión y el acceso a cada uno de los trámites. Cuestiones que estaban quizás atomizadas o separadas, estamos integrándolas para que las personas puedan ingresar por un único canal”, añadió. Con esa misma premisa es desarrollado también Mi Olava, el sitio web que permite tener acceso las 24 horas a servicios, información y trámites.

“Nuestro objetivo principal es trabajar para poder lograr que las políticas públicas del Estado sean integrales y transversales. Que los programas sean más efectivos, que eso permite además optimizar recursos”, concluyó.