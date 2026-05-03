Tragedia en Tornquist: el Focus era ocupado por olavarrienses

Luego de conocerse la noticia del trágico choque frontal ocurrido este domingo por la mañana en la Ruta Provincial 76, a la altura del sector conocido como Abra de la Ventana, se confirmó que los ocupantes de uno de los vehículos involucrados son oriundos de Olavarría.

Se trata de quienes viajaban en un Ford Focus, uno de los autos protagonistas del siniestro vial registrado alrededor de las 7:30.

Según la información oficial, el vehículo era conducido por Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, quien viajaba acompañado por Griselda Buchanan, ambos domiciliados en Olavarría.

Tras el fuerte impacto, las dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Municipal de Tornquist, donde recibieron atención médica. De acuerdo a los últimos reportes, ambos se encuentran en buen estado de salud.

En el otro vehículo involucrado, un Citroën C3, viajaban cuatro personas oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes fallecieron como consecuencia del violento choque.

Las causas del hecho continúan siendo materia de investigación, mientras en el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de salud.