Los olavarrienses que llenaron el álbum del Mundial en cinco días

Tomás y Victoria Medina Páez son los primeros olavarrienses en completar el álbum de figuritas del Mundial FIFA 2026.

El dato es llamativo no solo porque en Argentina el lanzamiento de Panini se realizó hace apenas unos días, sino también porque los hermanos lograron llenarlo en menos de una semana.

Concretamente fue en cinco días, con la ayuda de su papá José Luis.

"Arrancamos el álbum el miércoles a la tarde, durante los días siguientes fuimos abriendo paquetes e intercambiando para lograr llenarlo. A pesar de abrir más de 200 paquetes, tuvimos que cambiar muchas figuritas con otros chicos” contaron a este medio.

En la misma línea, agradecieron “a todos los que nos ayudaron a cumplir este hermoso sueño” mediante el intercambio de figuritas.

En su experiencia “no notamos figuritas difíciles, pero sí que las de nuestra Selección Argentina fueron las más buscadas”.

Consultados por la figura de Messi, la más esperada por todos los amantes del fútbol y de la Selección, contaron que “salió entre los primeros 100 paquetes”, mientras que la última “figu” que completó su álbum fue “la de BRA1, el escudo de Brasil”.

“Esperamos que se pueda seguir sintiendo este espíritu mundialista" compartió la familia.