Secuestraron dos vehículos robados con documentación falsa

En el marco de los operativos de prevención de robo y hurto de automotores y motovehículos, personal del G.O de la SubDDI Olavarría logró en los últimos días la recuperación de dos vehículos con pedido de secuestro activo.
El primero de los procedimientos permitió recuperar un automóvil Toyota Etios XLS Pack, color blanco, que había sido sustraído en 2024 en la localidad de La Plata, en una causa caratulada “Hurto Agravado”. El rodado fue interceptado en la vía pública cuando era conducido por un hombre que exhibía una cédula vehicular apócrifa como única documentación. Tras la inspección, se constató que el vehículo poseía además chapas patentes falsas y el número de motor adulterado.
En otro operativo, se logró el recupero de una camioneta Ford Ranger, color rojo, robada en marzo de este año en Moreno, provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por “Robo Automotor”. El vehículo también era conducido por un hombre y, al ser inspeccionado, se verificaron irregularidades en la numeración de motor y chasis, así como patentes y documentación apócrifas.
Ambos rodados fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia. Intervienen en las causas la UFI N° 09 de La Plata y la UFI N° 07 de Moreno, respectivamente.