Maximiliano Gargaglione asumirá este viernes como presidente de Ferro C. Sud

Nadie vistió tanto, ni en escenarios más importantes la camiseta de Ferro como él y ahora además será el encargado de regir los destinos del club, luego de 4 gestiones consecutivas y 8 años de Roberto Vidal como titular carbonero.

Maximiliano Gargaglione, apenas un semestre después de haber colgado los botines con una vuelta olímpica en la final de 2025 ante Estudiantes, será consagrado en la Asamblea de este viernes presidente de Ferro Carril Sud.

El ex volante central albiceleste encabezará una lista de unidad, con impronta femenina, que tendrá en los principales lugares de la próxima comisión directiva a Gastón Destassi como vicepresidente; como secretario general se desempeñará Santiago Pacheco; Federico Cortés será el prosecretario y como tesorero Francisco Pacheco.

Según dejaron trascender desde la avenida Pringles, se trata de una lista de unidad con gente de la actual comisión, ex dirigentes que volverán al club y socios que tendrán su primera experiencia dirigencial.

“Queremos un club abierto, con representación de todas las disciplinas en la comisión directiva y con incorporación de mujeres. Los objetivos principales apuntados a los niños que concurren y en la mejora de infraestructura” dijeron.