Agustín Vernice ante el primer gran desafío del 2026

Agustín Vernice se prepara para la primera fecha de la Copa del Mundo de Canotaje que tendrá lugar el venidero fin de semana en Hungría.

Vernice, que completó casi un mes en Ourense, donde entrenó intensamente junto a otros atletas de nivel internacional, acompañado por su entrenador Diego Canepa, se prepara para su gran estreno de la temporada en Szeged.

El representante olímpico competirá en sus pruebas habituales, K1 1000 metros y K1 500 metros.

Luego, su camino continuará en Brandeburgo, donde del 14 al 17 de mayo afrontará la segunda Copa del Mundo, nuevamente en ambas modalidades.

“Estuve entrenando en España y ahora viajo rumbo a Hungría. La preparación fue muy buena y las expectativas son las de siempre. Es un circuito que ya conocemos, así que iremos a medirnos, ver dónde estamos y a partir de ahí ajustar para seguir mejorando, siempre con la ambición de dar lo máximo”, destacó el representante “albinegro”.

Cabe destacar que en 2025 tuvo una sobresaliente actuación internacional: se mantuvo entre los mejores del mundo en el K1 1000 metros con presencias en finales A de Copas del Mundo en Europa, se consagró campeón panamericano en Paraguay y cerró su temporada con cuatro medallas (tres de plata y una de bronce) en la Copa de Campeones Olímpicos disputada en Rusia.

Fuente: prensa CAE