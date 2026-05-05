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 - 5 de Mayo de 2026 | 21:01

Locales corrieron la “Champa Ultra Race” y también en Mendoza y Río Pinto

Muchas carreras hubo a lo largo y ancho del país y atletas de Olavarría dijeron presentes en varios escenarios aprovechando el fin de semana largo.

Mientras en las calles de la Ciudad se corría una nueva edición de la “Vuelta al Municipio”, deportistas locales decidieron representar a la Ciudad en diferentes competencias en otras partes del país.

 

Como cada año, la “Champa Ultra Race” volvió a convocar a miles de atletas en su modalidad 100% Trail en sus diferentes distancias. El evento con lugar en el corazón del Cerro Champaquí completó su 11° edición con una decena de representantes de Olavarría.

 

 

Diego Cisneros, fue el atleta que mayor distancia corrió y fue con un tiempo de 8:37:06 para completar los 60 kilómetros y Maximiliano Vieira, del grupo FX Running, demoró 7:14:59 para cruzar el globo de llegada en la distancia de 30 kilómetros.

 

A través de las sierras de Traslasierra, Karina Vera que fue 20° en su categoría y Alfredo Musumeci que se subió al podio en +60 tras finalizar quinto con 6:24:30 completaron 24 kilómetros, ambos integrantes del CEF N°124.

 

Además, en la distancia de 16 kilómetros, lograron completar el recorrido Silvia Castellano, Sol Martínez, Carolina Escriba, Lorena Fuhr, Gisele Navarro y Marcela Delorenzi y 10K estuvo presente Melo Juan.

 

 

También en Córdoba, pero en Río Pinto, atletas de CB Running completaron los 15K. Mariela Ponce necesitó 1:21:29 para ser ganadora de su categoría, Mercedes Villemur y Alejandra Cassasa también vieron el globo de llegada.

 

 

Por último, el pasado domingo, Mendoza vivió una fiesta running con una nueva edición de su Maratón y hasta allí llegaron Anabel Spina que corrió los 21K y Guadalupe Mandagarán que completó la distancia menor de 10 kilómetros.

 

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