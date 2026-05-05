Locales corrieron la “Champa Ultra Race” y también en Mendoza y Río Pinto

Mientras en las calles de la Ciudad se corría una nueva edición de la “Vuelta al Municipio”, deportistas locales decidieron representar a la Ciudad en diferentes competencias en otras partes del país.

Como cada año, la “Champa Ultra Race” volvió a convocar a miles de atletas en su modalidad 100% Trail en sus diferentes distancias. El evento con lugar en el corazón del Cerro Champaquí completó su 11° edición con una decena de representantes de Olavarría.

Diego Cisneros, fue el atleta que mayor distancia corrió y fue con un tiempo de 8:37:06 para completar los 60 kilómetros y Maximiliano Vieira, del grupo FX Running, demoró 7:14:59 para cruzar el globo de llegada en la distancia de 30 kilómetros.

A través de las sierras de Traslasierra, Karina Vera que fue 20° en su categoría y Alfredo Musumeci que se subió al podio en +60 tras finalizar quinto con 6:24:30 completaron 24 kilómetros, ambos integrantes del CEF N°124.

Además, en la distancia de 16 kilómetros, lograron completar el recorrido Silvia Castellano, Sol Martínez, Carolina Escriba, Lorena Fuhr, Gisele Navarro y Marcela Delorenzi y 10K estuvo presente Melo Juan.

También en Córdoba, pero en Río Pinto, atletas de CB Running completaron los 15K. Mariela Ponce necesitó 1:21:29 para ser ganadora de su categoría, Mercedes Villemur y Alejandra Cassasa también vieron el globo de llegada.

Por último, el pasado domingo, Mendoza vivió una fiesta running con una nueva edición de su Maratón y hasta allí llegaron Anabel Spina que corrió los 21K y Guadalupe Mandagarán que completó la distancia menor de 10 kilómetros.