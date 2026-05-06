Azul Natural Beef anunció que busca “readecuar” su operación en Azul

A través de un comunicado, la empresa Azul Natural Beef informó que avanzará en un proceso para “readecuar” la actividad de su barraca en Azul, en el marco de una evaluación integral de su operación en la ciudad.

Según indicó en un comunicado, la medida responde a la finalización del contrato del predio donde actualmente funciona la barraca, al “incremento de alquiler desmesurado” y al impacto de las tasas municipales y otras variables que afectan “la sostenibilidad de este tipo de operaciones”.

La firma explicó además que definió un “replanteo comercial” de esta unidad de negocio con el objetivo de “optimizar su funcionamiento y proyectar su viabilidad en el tiempo”.

En ese contexto, señaló que el personal que actualmente trabaja en la barraca será “reubicado en nuevas funciones dentro de la organización”.

El comunicado no deja en claro si habrá o no despidos, ni cómo continuará concretamente la operación local tras esta reorganización.

Con información de Verte Azul.