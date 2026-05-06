Debut con derrota para Torre en el Complejo Olímpico Paraguayo

Uno de los representantes olavarrienses en el circuito Premier Pádel tuvo su salida pista en el Asunción P2 y fue con derrota en el debut.

Arrancó el cuadro principal del Asunción P2, y en el debut, Agustín Torre en compañía de Javier Leal cayeron ante Valentino Libaak y Alex Chozas.

El español y el olavarriense que partía como pareja N°10, fueron equipo ocasional debido a la lesión de Luciano Capra y en la instancia de Dieciseisavos de Final cayeron en 1:57 minutos de partido.

En el Complejo Olímpico de Paraguay, en el transcurso del jueves se producirá el debut de la “Chingalán” en los Octavos de Final.