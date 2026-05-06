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 - 6 de Mayo de 2026 | 18:17

Debut con derrota para Torre en el Complejo Olímpico Paraguayo

Agustín Torre debutó este miércoles en un nuevo certamen de Premier Pádel y en Asunción, fue con derrota con un compañero de ocasión.

Uno de los representantes olavarrienses en el circuito Premier Pádel tuvo su salida pista en el Asunción P2 y fue con derrota en el debut.

 

Arrancó el cuadro principal del Asunción P2, y en el debut, Agustín Torre en compañía de Javier Leal cayeron ante Valentino Libaak y Alex Chozas.

 

El español y el olavarriense que partía como pareja N°10, fueron equipo ocasional debido a la lesión de Luciano Capra y en la instancia de Dieciseisavos de Final cayeron en 1:57 minutos de partido.

 

En el Complejo Olímpico de Paraguay, en el transcurso del jueves se producirá el debut de la “Chingalán” en los Octavos de Final.

 

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