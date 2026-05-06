Estrella de Villa Floresta celebra su cumpleaños número 65

El Club Estrella de Villa Floresta se apresta a celebrar los 65 años de vida institucional y lo hará con una cena show el 13 de junio en su salón de usos múltiples ubicado sobre la calle Dean Funes.

Los interesados podrán adquirir sus tarjetas lunes, miércoles y viernes en la sede del club, sobre la misma calla Dean Funes al 1831, de 18 a 21.

El club fue fundado el 14 de junio de 1961 en el almacén de la familia Dagnino, sobre la calle Buchardo y además de los anfitriones entre los fundadores se encontraban Jorge Mendía padre e hijo, Beto Mendía, Carlos Lovano, Rosario Cangemi, entre otros.