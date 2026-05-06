Fútbol Local: arranca un nuevo certamen para Primera División

El fútbol olavarriense tendrá actividad paralela al Torneo Unión Regional Deportiva ya que el venidero 17 de mayo, la Liga de Fútbol de Olavarría iniciará con su competencia oficial.

La Liga de Fútbol de Olavarría confirmó la realización de un nuevo certamen oficial para la Primera División con el objetivo de que todos los equipos mantengan competencia durante la temporada.

El torneo comenzará el próximo 17 de mayo y se desarrollará en forma paralela a la Unión Regional Deportiva, al menos durante los primeros meses del calendario o hasta que todos los representantes locales queden sin chances en el Interligas.

En una primera instancia, participarán los equipos que quedaron eliminados en la Fase Inicial del certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida. Posteriormente se sumarán aquellos clubes que queden afuera en los Octavos de Final del certamen regional.

Más adelante, cuando avance la competencia, también ingresarán los equipos que continúen en carrera en el Torneo Unión Regional Deportiva, aunque en esos casos disputarían sus compromisos durante la semana para no superponer calendarios.

Desde la Liga adelantaron que el formato será bajo la modalidad de Play-Off: la primera serie se jugará con partidos de ida y vuelta, mientras que las siguientes instancias serán a eliminación directa en partido único.

Los detalles finales del certamen, como la cantidad total de equipos participantes y el cuadro definitivo, se terminarán de definir la próxima semana, una vez finaliza la Fase Regular del primer torneo del año.

Además, se informó que el campeón de este torneo enfrentará al ganador de los Play-Off del torneo oficial, que se disputará en la segunda mitad del año.

De ese cruce surgirá un nuevo vencedor, que luego jugará ante el ganador de la Etapa Regular del Torneo Oficial para definir al campeón de la temporada y al equipo clasificado al próximo Torneo Regional Federal Amateur.

Fuente: prensa LFO