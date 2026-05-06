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 - 6 de Mayo de 2026 | 16:14

Fútbol Femenino: volvió la acción para las dos categorías

Entre sábado y domingo se completaron nuevas fechas para la Sub15 y la Primera División del fútbol femenino de Olavarría.

Fotos: Verito Fotografías

El primer certamen del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó un nuevo fin de semana de partidos tanto en Sub15 como en Primera División.

 

El torneo “Andrea Serris” avanza, y en la categoría menor pasó el séptimo capítulo (segunda de las revanchas) y la Primera División volvió al ruedo luego de la suspensión de la semana pasada y se cumplió con el sexto capítulo.

 

 

En la división superior, Colonias y Cerros y Club Ciudad de Olavarría son líderes con 15 puntos, pero solo el “Tricolor” mantiene el invicto y sumó sólo victorias.

 

Los resultados:

Sub15

Ferro 0 – 7 (Isabella Ferro Altafini -2- y Olivia Fugaracho -5-) Racing

Ferroviario 1 (Rocío Sigler) – 0 Municipales 

El Fortín 1 (Alma Louge) – 5 (Bianca Beratz -4- y Bianca Fernández Cuesta) Estudiantes 

 

Primera División

Ferro 1 (Alison Castro) – 5 (Evelyn Duarte, Sonia Tabarés -2-, Sheila Irazar y Clara Vallejos) Municipales 

Club Ciudad de Olavarría 5 (Luz Attadia, Bianca Zibecchi Moriones -2-, Jazmín Vailati y Vanina Narváez) – 0 El Fortín

Colonias y Cerros 9 (Valeria Oroná -4-, Marisol Diorio, Perla Cisneros, Eliana Delletese -2- y Daiana Leonardo) – 0 Sierra Chica

Libre: Racing 

 

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