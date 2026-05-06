Fútbol Femenino: volvió la acción para las dos categorías

El primer certamen del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó un nuevo fin de semana de partidos tanto en Sub15 como en Primera División.

El torneo “Andrea Serris” avanza, y en la categoría menor pasó el séptimo capítulo (segunda de las revanchas) y la Primera División volvió al ruedo luego de la suspensión de la semana pasada y se cumplió con el sexto capítulo.

En la división superior, Colonias y Cerros y Club Ciudad de Olavarría son líderes con 15 puntos, pero solo el “Tricolor” mantiene el invicto y sumó sólo victorias.

Los resultados:

Sub15

Ferro 0 – 7 (Isabella Ferro Altafini -2- y Olivia Fugaracho -5-) Racing

Ferroviario 1 (Rocío Sigler) – 0 Municipales

El Fortín 1 (Alma Louge) – 5 (Bianca Beratz -4- y Bianca Fernández Cuesta) Estudiantes

Primera División

Ferro 1 (Alison Castro) – 5 (Evelyn Duarte, Sonia Tabarés -2-, Sheila Irazar y Clara Vallejos) Municipales

Club Ciudad de Olavarría 5 (Luz Attadia, Bianca Zibecchi Moriones -2-, Jazmín Vailati y Vanina Narváez) – 0 El Fortín

Colonias y Cerros 9 (Valeria Oroná -4-, Marisol Diorio, Perla Cisneros, Eliana Delletese -2- y Daiana Leonardo) – 0 Sierra Chica

Libre: Racing