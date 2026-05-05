Torneo Interligas de Juveniles: siguió la 4° fecha en dos canchas

El certamen interligas que cuenta con equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar siguió con la disputa de la 4° fecha con duelo entre locales.

Cuatro cotejos se disputaron en dos escenarios para la continuidad del certamen que cerrará una nueva fecha en la tarde del miércoles cuando El Fortín reciba a Loma Negra.

Estudiantes hizo valer su localía y ganó sus cotejos y en el sintético del Tete Di Carlo, se repartieron victorias.

Los resultados:

Sub12:

Estudiantes 5 – 0 San Martin

Embajadores 6 – 0 Racing

Sub14:

Estudiantes 7 – 0 San Martín

Embajadores 1 – 2 Racing

La programación:

Miércoles:

Sub12:

18:30 hs.: El Fortín vs Loma Negra

Sub14:

17:00 hs.: El Fortín vs Loma Negra