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 - 5 de Mayo de 2026 | 22:50

Torneo Interligas de Juveniles: siguió la 4° fecha en dos canchas

En la jornada de este martes se jugaron dos nuevos partidos del Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías formativas y fue con cuatro partidos en la Ciudad.

Foto: Prensa CAE

El certamen interligas que cuenta con equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría y Bolívar siguió con la disputa de la 4° fecha con duelo entre locales.

 

Cuatro cotejos se disputaron en dos escenarios para la continuidad del certamen que cerrará una nueva fecha en la tarde del miércoles cuando El Fortín reciba a Loma Negra.

 

Estudiantes hizo valer su localía y ganó sus cotejos y en el sintético del Tete Di Carlo, se repartieron victorias.

 

Los resultados:

Sub12:

Estudiantes 5 – 0 San Martin 

Embajadores 6 – 0 Racing 

Sub14:

Estudiantes 7 – 0 San Martín

Embajadores 1 – 2 Racing 

 

La programación:

Miércoles:

Sub12:

18:30 hs.: El Fortín vs Loma Negra 

Sub14:

17:00 hs.: El Fortín vs Loma Negra 

 

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