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 - 5 de Mayo de 2026 | 19:17

Olavarrienses en Liga Argentina: otra derrota de Viedma en Córdoba

En la noche del lunes, Deportivo Viedma sumó una nueva derrota en la serie de Cuartos de Final de la Liga Argentina.

Nuevamente en Córdoba, Deportivo Viedma enfrentó a San Isidro y está obligado a ganar en Río Negro los próximos dos partidos si quiere seguir con chances de ascenso en la segunda categoría del básquet nacional.

 

El “Depo” cayó 77 a 69 ante San Isidro en el “Nido” y está Match-point en el serie de Cuartos de Final. En una noche distinta al primer punto, más equilibrada y con mayor resistencia de la visita, los cordobeses supieron ser pacientes para quebrar el juego en los últimos 10 minutos.

 

En el equipo rionegrino, Jeffrey Merchant jugó 20:35 minutos con 6 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.

 

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