Olavarrienses en Liga Argentina: otra derrota de Viedma en Córdoba

Nuevamente en Córdoba, Deportivo Viedma enfrentó a San Isidro y está obligado a ganar en Río Negro los próximos dos partidos si quiere seguir con chances de ascenso en la segunda categoría del básquet nacional.

El “Depo” cayó 77 a 69 ante San Isidro en el “Nido” y está Match-point en el serie de Cuartos de Final. En una noche distinta al primer punto, más equilibrada y con mayor resistencia de la visita, los cordobeses supieron ser pacientes para quebrar el juego en los últimos 10 minutos.

En el equipo rionegrino, Jeffrey Merchant jugó 20:35 minutos con 6 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.