Liga Federal: Estudiantes no lo aguantó y cayó en General Pico

Estudiantes sigue sin poder encontrar el rumbo y en una nueva presentación en la Conferencia Sudeste A sumó su séptima derrota sobre 10 presentaciones.

El “Bataraz” cayó 84 a 74 ante Ferro Carril Oeste en el Cosolito del Barrio Talleres y se hunde en la clasificación. Valentín Campano y Santiago Arese, con 22 puntos cada uno, fueron los máximos anotadores.

Cerrando sus presentaciones en La Pampa, Estudiantes volvió a pagar un mal cierre de partido, no sostuvo la ventaja -poca- y cayó por 7° vez en la temporada.

En una primera mitad donde arrancó bien y en una ráfaga se encontró una decena de puntos abajo, el “Bata” reaccionó con un buen trabajo colectivo y se fue al descanso largo en ventaja.

El buen inicio se replicó tras el descanso largo y en su mejor pasaje, los olavarrienses lograron una diferencia de 8 puntos, que el “Verdolaga” descontó antes del cierre del tercer parcial.

Los últimos 10 minutos fueron todo del elenco piquense, que aprovechando la poca reacción “albinegra” comenzó a alejarse en el dominio, sacó 12 puntos de distancia y jugó con el tiempo a su favor para lograr una trabajosa victoria.

Hizo el desgate el “Bata”, mostró buenos momentos de juego colectivo y tuvo a cuatro jugadores en doble dígito, pero terminó pagando caro otro mal cierre y ahora se ubica en la última posición de la tabla de posiciones con 3 victorias en 10 partidos.

Síntesis Ferro Carril Oeste – Estudiantes:

Estadio: Cosolito del Barrio Talleres

Árbitros: Biset, A. y Tejeada, G.

Ferro Carril Oeste (84): Maeso (7), Fernández (7), Menna (18), Campano (22), Rosende (13) -FI- Lescano (2), Capello (0), Vigna (0), Singh (13). DT- Emiliano Arce

Estudiantes (74): Murias (14), Piccinelli (7), Arese (22), Maretto (12), Molina (3) -FI- Masson (0), Framiñan (6), Rincón (10), Mariano (0). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 25 – 18; 37 – 41; 59 – 60; 84 – 74