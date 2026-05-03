Torneo Unión Regional Deportiva: la fecha de goleadas, con más clasificaciones

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 9° fecha que había iniciado el pasado fin de semana y se conocieron nuevos clasificados en una jornada que pasó con muchos goles.

La fecha dejó como ganadores a Municipales, Estudiantes, Ferro, San Martín, Racing y El Fortín en un domingo positivo para los representantes de la LFO. Además, Colonias y Cerros empató.

También, sin jugar ya había clasificado Estudiantes y tras sus partidos aseguraron su clasificación Municipales, Juventud, Cemento Armado y Boca Junior y son 12 los equipos que ya aseguraron su presencia en la post-temporada.

En la Zona A, Alumni Azuleño, Independiente y Espigas definirán el último lugar en los Play-Off; en la Zona B San Martín corre con ventaja ante Jorge Newbery; la C que tiene a El Fortín como el mejor de todos los equipos debe al último clasificado (Urdampilleta, Casariego o Ingeniero Newbery siguen con chances) y en el Grupo D, resta un solo lugar y será un mano a mano entre Embajadores y Bull Dog en el Tete Di Carlo.

Los resultados:

Zona A

Colonias y Cerros 2 (Waldemar Martínez, Rubén Salvatierra) – 2 (Uriel Fernández, Bautista Tourret) Independiente

Espigas 0 – 1 (Matías Pacheco) Cemento Armado

Boca 1(Benjamín Montinez) – 0 Alumni Azuleño

Zona B

Juventud 2 (José Moncla, Dylan Pérez) – 1 (Lucas Montoya) Hinojo

Barracas 1 (Rodrigo Orellano) – 5 (Agustín Texeira, Matías Ordozgoiti, Román Garabento -2-, Yonathan Galmez) Racing

San Martín 1 (Juan Manuel Ponce) – 0 Sportivo Piazza

Vélez 0 – 2 (Ricardo Regalado, Sergio Berthellys) Jorge Newbery

Zona C

Lilán 1 (Enzo Linares) – 3 (Alejandro Bianciotto -2-, Edgardo Maldonado) El Fortín

Ferro 6 (Juan Álvarez -2-, Thiago Andreu, Gabriel Rivas, Jerónimo Belinchon, Lautaro Montero) – 0 Ingeniero Newbery

Zona D

Empleados 2 (Rodrigo Danessa, Felipe Morales) – 1 (Nicolás Daffara) Embajadores

Municipales 5 (Franco Janson -2-, Iván Leal, Jonathan Campos, Sebastián Alonso) – 0 Platense

Racing (L) 0 – 3 (Manuel Abentin, Bruno Peralta, Joaquín Stular) Estudiantes