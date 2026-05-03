Liga Provincial Femenina: el “Bataraz” no pudo en su excursión platense | Infoeme
Domingo 03 de Mayo 2026 - 21:45hs
Domingo 03 de Mayo 2026 - 21:45hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Femenino
 - 3 de Mayo de 2026 | 21:23

Liga Provincial Femenina: el “Bataraz” no pudo en su excursión platense

En la tarde-noche de este domingo, Estudiantes completó una nueva presentación en la Liga Provincial Femenina y fue con derrota.

Foto: archivo prensa CAE

Estudiantes sumó su tercera derrota en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.

 

El “Bataraz” cayó 42 a 36 ante Hogar Social de Berisso en la capital provincial y sumó su tercera derrota en igual cantidad de presentaciones.

 

En desventaja todo el cotejo fue el representante de Olavarría que le costó y mucho tratar de esbozar una reacción para intentar sumar su primer festejo.

 

Ailen García con 11 puntos fue la goleadora del partido, mientras que en el “Bata” se destacaron los 10 puntos de Valentina Sak.

 

Síntesis Hogar Social – Estudiantes:

Estadio: La Plata

Árbitros: 

Hogar Social (42): Pendenza (3), Peña Peralta (0), García (11), Martínez Reinaz (6), Fernández (8) -FI-García Barone (0), Medina (4), Elías (2), Da Palma (3), Ansaloni (5). DT- Joaquín Espina

Estudiantes (36): Lemma (2), Mereles (0), Sak (10), Chantiri (4), Juárez (6) -FI- García Maroa (3), Bellinzoni (2), Vendeirinho (3), Castañares, G. (0), Baldi (0), Castañares, T. (6). DT- Ramiro Bou

Parciales: 11 – 06; 22 – 19; 30 – 25; 42 – 36

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME