Liga Provincial Femenina: el “Bataraz” no pudo en su excursión platense

Estudiantes sumó su tercera derrota en el certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet.
El “Bataraz” cayó 42 a 36 ante Hogar Social de Berisso en la capital provincial y sumó su tercera derrota en igual cantidad de presentaciones.
En desventaja todo el cotejo fue el representante de Olavarría que le costó y mucho tratar de esbozar una reacción para intentar sumar su primer festejo.
Ailen García con 11 puntos fue la goleadora del partido, mientras que en el “Bata” se destacaron los 10 puntos de Valentina Sak.
Síntesis Hogar Social – Estudiantes:
Estadio: La Plata
Árbitros:
Hogar Social (42): Pendenza (3), Peña Peralta (0), García (11), Martínez Reinaz (6), Fernández (8) -FI-García Barone (0), Medina (4), Elías (2), Da Palma (3), Ansaloni (5). DT- Joaquín Espina
Estudiantes (36): Lemma (2), Mereles (0), Sak (10), Chantiri (4), Juárez (6) -FI- García Maroa (3), Bellinzoni (2), Vendeirinho (3), Castañares, G. (0), Baldi (0), Castañares, T. (6). DT- Ramiro Bou
Parciales: 11 – 06; 22 – 19; 30 – 25; 42 – 36