Fuerte choque en Hinojo: un joven herido

Este sábado por la mañana un joven de 29 años resultó herido tras colisionar con su Fiat 147 contra un acoplado que se encontraba estacionado. Ocurrió en la localidad de Hinojo, en la intersección de las calles Uber y Spinetto.

Según el reporte oficial de la Policía, por causas que se desconocen el joven impactó violentamente contra la parte trasera del acoplado y terminó a un costado del camino.

Por la deformación del Fiat 147, Bomberos del destacamento de la localidad tuvieron que rescatar al joven del interior del vehículo.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”. Según informaron fuentes oficiales, se encontraba consciente al momento del arribo del vehículo de emergencias. Aún no hay un reporte oficial de su estado de salud.

La Policía Científica trabaja en el sector para establecer las causas del hecho. Interviene la UFI N°10 a cargo de la Dra. Mariela Viceconte.