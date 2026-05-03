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 - 3 de Mayo de 2026 | 22:05

El Campeonato del Club Individual por Golpes fue para Federico Bide

Se completó una nueva edición del Campeonato del Club Individual por Golpes – Copa “Memorial Francisco Lamas” y ante un buen número de participantes y un fin de semana agradable, Federico Bide se quedó con el triunfo en desempate.

El campo de golf del Club Estudiantes recibió una de las competencias más emblemáticas del calendario y en cinco categorías se completó el Campeonato del Club Individual por Golpes, un Medal Play a 54 hoyos.

 

Luego de tres intensas jornadas, Federico Bide se consagró a como campeón de la categoría Scratch del Campeonato del Club al imponerse en el desempate a Juan Ignacio Messineo en el cuarto hoyo extra.

 

En un fin de semana especial para la disciplina con la conmemoración de su 85° aniversario también hubo consagraciones para Juan Ignacio Messineo en Hasta 9; Martín Lagleyze en De 10 a 16; Felipe Arenas en de 17 a 24 y de Ricardo Tresarrieu en 25 al máximo.

 

Los resultados:

Scratch:

1° Federico Bidé 218 golpes

2° Juan Ignacio Messineo Baliño 218 golpes

3° Bernardo Ressia 224 golpes

 

Hasta 9 de Hándicap:

1° Juan Ignacio Messineo Baliño – 143 golpes

2° Juan Manuel García Pinto – 145 golpes

3° Federico Bide – 145 golpes

 

De 10 a 16:

1° Martín Lagleyze – 144 golpes

2° Germán Benítez – 147 golpes

3° José Gonzales – 147 golpes

 

De 17 a 24:

1° Felipe Arenas – 137 golpes

2° Valentín Cisneros – 138 golpes

3° Pablo Coria – 146 golpes

 

De 25 al máximo:

1° Ricardo Tresarrieu – 134 golpes

2° Fernando López Osornio – 138 golpes

3° José Armendano – 145 golpes

 

Premios Especiales:

Approach hoyo 5: Marcelo Fabi

Approach hoyo 7: Conrado González

Long Drive: Alberto Duarte

Best Drive: Fernando Recalde

 

Fuente: Prensa CAE

 

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