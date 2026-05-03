El Campeonato del Club Individual por Golpes fue para Federico Bide

El campo de golf del Club Estudiantes recibió una de las competencias más emblemáticas del calendario y en cinco categorías se completó el Campeonato del Club Individual por Golpes, un Medal Play a 54 hoyos.
Luego de tres intensas jornadas, Federico Bide se consagró a como campeón de la categoría Scratch del Campeonato del Club al imponerse en el desempate a Juan Ignacio Messineo en el cuarto hoyo extra.
En un fin de semana especial para la disciplina con la conmemoración de su 85° aniversario también hubo consagraciones para Juan Ignacio Messineo en Hasta 9; Martín Lagleyze en De 10 a 16; Felipe Arenas en de 17 a 24 y de Ricardo Tresarrieu en 25 al máximo.
Los resultados:
Scratch:
1° Federico Bidé 218 golpes
2° Juan Ignacio Messineo Baliño 218 golpes
3° Bernardo Ressia 224 golpes
Hasta 9 de Hándicap:
1° Juan Ignacio Messineo Baliño – 143 golpes
2° Juan Manuel García Pinto – 145 golpes
3° Federico Bide – 145 golpes
De 10 a 16:
1° Martín Lagleyze – 144 golpes
2° Germán Benítez – 147 golpes
3° José Gonzales – 147 golpes
De 17 a 24:
1° Felipe Arenas – 137 golpes
2° Valentín Cisneros – 138 golpes
3° Pablo Coria – 146 golpes
De 25 al máximo:
1° Ricardo Tresarrieu – 134 golpes
2° Fernando López Osornio – 138 golpes
3° José Armendano – 145 golpes
Premios Especiales:
Approach hoyo 5: Marcelo Fabi
Approach hoyo 7: Conrado González
Long Drive: Alberto Duarte
Best Drive: Fernando Recalde
Fuente: Prensa CAE