Rompieron la vidriera y se llevaron herramientas de un local

En la madrugada de este jueves, entre las 4:00 y 4:30, un comercio ubicado en la esquina de avenida Colón y España fue blanco de la inseguridad.

Se trata de Olavarría Goma, donde uno o más delincuentes rompieron la vidriera con piedras y se llevaron varias herramientas marca Lusqtoff, entre ellas electrosierras, atornilladores de impacto, un afilador de cadenas, taladros, entre otros elementos de trabajo.

Si bien en las cámaras se alcanza a ver a una persona en bicicleta playera, vestida de color naranja, el volumen de elementos sustraídos permite suponer que no actuó solo.

“Lamentablemente, este tipo de robos se está volviendo cada vez más frecuente y nos afecta directamente como comerciantes” expresaron desde el local, el cual pertenece a un rubro que en las últimas semanas se vio golpeado por la inseguridad.