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 - 3 de Mayo de 2026 | 17:48

Raíces Criollas se presenta el sábado en El Provincial

Actuarán los grupos de baile adulto, mayor e infantil y el cuadro que fue finalista y obtuvo mención especial en el concurso “Doña Pipa” en Jesús María.

El próximo sábado 9 de mayo se llevará a cabo la novena peña anual del Grupo Folclórico Raíces Criollas, consolidado en el año 2017 a cargo de Romina Clar, quien dicta sus clases en el Club Social y Deportivo El Provincial.

 

La peña dará comienzo a las 21 y presentarán los grupos de baile adulto, mayor e infantil y especialmente el cuadro con el que llegaron a ser finalistas y obtuvieron mención especial en el concurso “Doña Pipa” en Jesús María.

 

También actuarán bandas en vivo como Los Macha, Cristian Soloaga, El Legado, Nahuel Piriz y se presentarán juntos el grupo Legüeros y Retumbo Sachero con un show de bombos.

 

Las entradas son limitadas, se venden en Mate Amargo y mercado El Imparcial o en el teléfono 2284 203514.

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