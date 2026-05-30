En marcha la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses

La Etapa Local de los Juegos Bonaerenses completó su primera semana con la organización de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría.

La máxima competencia deportiva y cultural de la provincia, que cada año reúne a miles de jóvenes con el objetivo de alcanzar la instancia final en Mar del Plata tuvo el inicio de las competencias y una reunión informativa destinada a las categorías juveniles, en la que además se realizó el sorteo del fixture correspondiente a las disciplinas grupales.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, y el director de Deporte Social, Pablo Coniglio, quienes brindaron detalles sobre el desarrollo de la instancia local y respondieron consultas relacionadas con inscripciones, reglamentos y el formato de competencia.

En cuanto a la actividad deportiva, la primera en comenzar para los Juveniles fue tenis que jugó en los courts del Club Estudiantes.

Además, en el transcurso de la semana también se disputaron varias competencias en la categoría Adultos Mayores.

La programación:

Juveniles:

Martes 2 de junio: ajedrez en el Salón Rivadavia y pelota paleta en Estudiantes

Miércoles 3 de junio: gimnasia en el gimnasio de la Escuela Nº80 del barrio CEC

Viernes 5 de junio: handball playa en Estudiantes

Lunes 8 de junio: fútbol 11 en Estudiantes y fútbol playa en Las Canchitas

Martes 9 de junio: básquet masculino en Estudiantes, Pueblo Nuevo, Ferro y Racing; además de vóley femenino en el Mini Gimnasio de Estudiantes

Miércoles 10 de junio: fútbol 5 en Las Canchitas y vóley masculino en el Mini Gimnasio de Estudiantes

Jueves 11 de junio: pádel en Club Los Amigos

Viernes 12 de junio: básquet 3x3 en Ferro y tenis de mesa en El Provincial

Fuente: Prensa Municipal