Pueblo Nuevo en Primera y por duplicado y La Amistad en Segunda, campeones

Llegó a su fin el primer certamen oficial del año para la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” y fue con las definiciones en la modalidad de tríos ante gran marco de espectadores.

En la categoría femenina, el Club Pueblo Nuevo se consagró bicampeón del certamen en la cancha N°1 del Club Hinojo tras volver a imponerse a Fortin Tradicionalista por 15 a 4 y lograr las dos victorias que necesitaba para quedarse con la corona. Gabriela LImardo, María Maiz, Cecilia Esnal y Flor Vallejos integraron el equipo campeón.

Por otro lado, en Caballeros, el “Albiverde” también logró el bicampeonato en Primera. Fue con autoridad, personalidad y una actuación demoledora digna de un verdadero campeón. En una final que prometía emociones, el elenco de Necochea y Chacabuco no dejó dudas y de manera contundente 15 a 0 le ganó al Club La Amistad.

Pueblo Nuevo alistó a Juan Pablo Notararigo, Ever Hammerschmidt, Martin Orradre y Mario Esnal, mientras que La Amistad jugó con Emanuel y Juan Cruz Lis, Thiago García y Juan González.

Además, en Segunda, La Amistad escribió una de las páginas más hermosas de su historia deportiva al consagrarse campeón del Torneo Oficial. Venció por 15 a 8 a Pueblo Nuevo y se llevó el titulo para sus vitrinas.

El ganador formó con José Marinangelli, Carlos Trepicchio, Rodolfo Lis y Alberto Pianciola, mientras que en el “Lobo” lo hicieron Cesar Notararigo, Diego Clar, Tiziano Orradre y Guillermo Sbardolini.

Por otro lado, también tuvo continuidad el Torneo Infanto-Juvenil con la 2° fecha de la Ronda Final de Sub12. La próxima fecha, jugarán por un lugar en la final, Pueblo Nuevo e Hinojo.

Los resultados:

Infanto-Juvenil Sub12:

Por ganadores

Hinojo A 11 – 9 Pueblo Nuevo (finalizó por tiempo)

Por perdedores

Hinojo B 8 – 8 Loma Negra 8 (finalizó por tiempo)

Además, durante el venidero fin de semana, la Asociación de Bochas tendrá representantes en el Campeonato Provincial Sub18 y Sub21 que tendrá lugar en Bahía Blanca.

Thiago García, último bicampeón en Sub21 volverá a decir presente y en Sub18, competirá Nicolás Aquerreta. En parejas Sub18 estarán Mateo Giles, Mateo Arana y Josefina Aquerreta con Juan Pablo Notararigo como DT.

Fuente: Diego Clar