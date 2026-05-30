Ajedrez: Pereyra participó del Open “Ciudad de Buenos Aires”

Horacio Pereyra representó a la Federación de Ajedrez de Olavarría en uno de los torneos más importantes de Buenos Aires que tuvo lugar en el Club Argentino de Ajedrez.

La competencia que se disputó bajo la modalidad suiza con 90 minutos por jugador + 30 segundos de movida inicial y entregó $10 millones de pesos en premios, consagró El Gran Maestro chileno Rodrigo Vásquez.

En lo que respecta a la actuación de Horacio Pereyra debutó con victoria ante Pablo Sinde y también sumó puntos ante Andreina Quevedo, Manuel Sanz y Santiago Amadei. Además, quedó en tablas ante Pablo Brignoccoli.

El representante local finalizó sus presentaciones con derrotas ante Diego Valerga, Federico Jardim y Juan Ibarra para completar sus 5 puntos.