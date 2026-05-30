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 - 30 de Mayo de 2026 | 12:53

Jugador de la Selección Argentina estuvo en el Parque Olavarría 

En la noche del viernes, en la previa de una nueva victoria en la Liga Federal, Racing homenajeó a un Selección Argentina que registró paso por la entidad.

Alex Negrete terminó su temporada en el Flamengo y de visita a la Ciudad, estuvo en el Parque Olavarría y fue uno de los espectadores de la victoria de Racing.

 

El basquetbolista de 24 años oriundo de Alvear visitó el gimnasio de la “Estrellita” en lo que fue el cierre de la Fase Regular de la tercera categoría del básquet nacional y fue homenajeado. Recibió una camiseta por parte del Cuerpo Técnico y un aplauso generalizado.

 

Negrete que fue elegido Mejor Sexto Hombre de la máxima categoría de Brasil, aprovechó su receso y rememoró viejos tiempos en su visita a la Ciudad.

 

El integrante de la Selección Argentina registró paso por Racing Atletic Club durante las temporadas 2019 y 20220.

 

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