Básquet Local: en el “Willy Matos” prosiguió la fecha del Anual

Racing de La Madrid salió de perdedor en el certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría al derrotar a Ferro en el Willy Matos.

Racing venció 63 a 52 a Ferro en el Willy Matos y logró su primer festejo en el duelo correspondiente a la 6° fecha del certamen olavarriense. Nicolás Montero con 23 puntos fue el goleador.

En un duelo parejo, los lamatritenses aprovecharon un muy mal segundo cuarto del equipo de Olavarría y pasaron a dominar las acciones para luego hacer valer su localía y terminar ganando por primera vez.

Síntesis Racing (L) – Ferro:

Estadio: Willy Matos

Árbitros: Suárez, D. y Zárate, F.

Racing (63): Barragán Aisaguer, T. (15), Peretti (2), Barragán Aisaguer, J. (7), Montero (23), Malianni (1) -FI-Romagnoli (2), Catriel Maza (0), Zurita (4), Núñez (2), Simón (1), Gianotti (6). DT- Axel Farías

Ferro (52): Gómez, B. (11), Gómez, R. (0), Iturralde (13), Alveza (10), Macías (14) -FI- Pinini (4), Alonso (0), Arramón (0), Donatelli (0). DT- Lucas Laborde

Parciales: 11 – 14; 31 – 20; 49 – 36 y 63 -52