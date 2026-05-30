Liga Nacional: otro festejo del “Oé” y quinto juego en una "Semi"

En el Etchart, Ferro Carril Oeste igualó la serie de Semifinal de Liga Nacional al sumar su segundo triunfo consecutivo.

El “Verdolaga” se hizo fuerte en casa y superó a Gimnasia y Esgrima por 81 a 73 e igualó la serie 2 a 2 en un interrumpido cotejo.

Los primeros minutos fue paridad total, de principio a fin y sin sacarse diferencias el primer tiempo culminó 36 iguales.

En el complemento la tensión se respiró en Caballito, y hubo varias interrupciones que demoraron las acciones. Un incidente médico y algunas corridas demoraron el festejo del equipo de Caballito que generó errores no forzados y encontró gol en varias manos para forzar un quinto punto en Comodoro Rivadavia el próximo martes.

En el equipo vencedor, Alejandro Diez sumó 21:01 minutos con 4 puntos, 3 rebotes y 1 recupero.