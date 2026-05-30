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Liga Nacional: otro festejo del “Oé” y quinto juego en una "Semi"

En el mediodía de este sábado, y en un interrumpido partido, Ferro Carril Oese logró la victoria que necesitaba para forzar el quinto partido de la Semifinal de Liga Nacional.

Foto: Liga Nacional

En el Etchart, Ferro Carril Oeste igualó la serie de Semifinal de Liga Nacional al sumar su segundo triunfo consecutivo.

 

El “Verdolaga” se hizo fuerte en casa y superó a Gimnasia y Esgrima por 81 a 73 e igualó la serie 2 a 2 en un interrumpido cotejo.

 

Los primeros minutos fue paridad total, de principio a fin y sin sacarse diferencias el primer tiempo culminó 36 iguales.

 

En el complemento la tensión se respiró en Caballito, y hubo varias interrupciones que demoraron las acciones. Un incidente médico y algunas corridas demoraron el festejo del equipo de Caballito que generó errores no forzados y encontró gol en varias manos para forzar un quinto punto en Comodoro Rivadavia el próximo martes.

 

En el equipo vencedor, Alejandro Diez sumó 21:01 minutos con 4 puntos, 3 rebotes y 1 recupero.

 

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