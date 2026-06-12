Habló la estudiante que fue agraviada por un docente en la Facultad de Salud

La estudiante de Medicina que fue amenazada por un docente el pasado viernes en la Facultad de Ciencias de la Salud rompió el silencio y se comunicó con este medio para contar cómo se dieron los hechos y aclarar que el debate no tuvo nada que ver con cuestiones políticas e ideológicas.

La joven pidió mantener el anonimato y consideró “importante aclarar algo sobre el caso” ya que “se desvía la atención hacia una postura política y se pierde el contexto de la situación”.

Explicó que la clase se organizó como el último repaso antes del examen parcial del módulo 6. Allí, relató, se presentaron varios casos clínicos con la intención de generar debates en cuanto a opiniones de tratamiento farmacológico, diagnóstico y razonamiento clínico.

“El incidente ocurrió cuando en uno de los casos discrepé del Dr. Ressia en el tratamiento de un caso de asma donde, según su opinión, el tratamiento era Budesonida, y mi opinión fue que según la nueva actualización de la guía GINA sobre asma, el tratamiento era insuficiente y al esquema habría que sumarle Formoterol”.

En este sentido, la estudiante señaló que “el contexto de la discusión no tuvo nada que ver con una opinión política ni movimiento social, fue puramente discrepancia en acciones y medidas médicas”.

“La respuesta de Ressia, en cambio, fue una amenaza de muerte con alusión al golpe de Estado iniciada únicamente por él, anteriormente yo no había expresado ninguna opinión política ni ideologías por el estilo, por eso denuncié en división alumnos” concluyó.