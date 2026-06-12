El domingo vuelve la temperatura bajo cero y la helada a Olavarría

Este domingo se anuncia con una mínima por debajo del punto de congelamiento en Olavarría, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el despacho del SMN el termómetro de mercurio caerá hasta 2 grados bajo cero y ascenderá como máximo hasta los 11 grados, con una expectativa de cielo algo nublado.

Para el lunes se pronostica una mínima de 0 grado y una máxima de 12 con cielo despejado, lo que podría hacer más amigable la jornada, mientras que el martes la temperatura oscilaría entre los 2 y los 15 grados.