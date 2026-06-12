Bowling: pasó la 3° edición del “Memorial Pedro Oviedo”

En memoria de quien puso en valor nuevamente a este deporte en la ciudad, el pehuajense Pedro Oviedo se llevó a cabo la 3° edición del Memorial homenaje con más de 100 deportistas.

Con la organización de Laura Entraigas, su compañera de locas aventuras en este deporte, el “Memorial Pedro Oviedo” tuvo pleno éxito y reunió a jugadores de Azul, Balcarce, General Madariaga, Juan N. Fernández, Lincoln, Loberia, Mar del Plata, Necochea, Tandil, Tres Arroyos, Moron y San Justo (Buenos Aires), CABA, Rufino y Venado Tuerto (Santa Fe), General Pico y Santa Rosa (La Pampa), además de los locales.

La competencia en la cancha de Ferro inició el pasado martes y los 60 mejores clasificados compitieron en la segunda etapa a dos líneas, igual que la tercera ronda, donde accedieron los 30 mejores de la segunda.

La Final se disputó el domingo, a cuatro líneas, con los mejores quince jugadores y el ganador fue Jonathan Heroles de Madariaga con 582 palos. Leo Damico de General Pico con 575 palos fue segundo y Cristian Lafico de San Justo con 562 palos completó el podio.

En lo que respecta a la actuación olavarriense, Facundo Pianciola fue eliminado en la tercera ronda, resultando ser el local mejor clasificado, pero también compitieron Jeremias Maldonado, Alejandro Zapata, Dante Cortavarria, Luis Peralta, Alexis Manero, Sergio Damaso, Carlos Laurenz, Néstor Dolezor, Javier Arce, Néstor Maldonado y Diego Peralta.

Fuente: Gustavo Burgardt